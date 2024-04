All'U-Power Stadium si sfidano Monza e Atalanta: i biancorossi per togliersi ulteriori soddisfazioni in questa Serie A, i nerazzurri per continuare la rincorsa alla Champions League. Qualche novità per Gasperini dopo l'impegno di giovedì contro il Liverpool: Koopmeiners e Scamacca partono dalla panchina, prima da titolare per El Bilal Touré con Lookman e De Ketelaere in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky