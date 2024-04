La domenica della 33^ giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza del Mapei tra Sassuolo e Udinese. I padroni di casa recuperano Toljan a destra e rilanciano Bajrami dal 1' con l'arretramento di Thorstvedt in mediana. Defrel preferito a Volpato. Gotti, senza Ramadani e Banda, si affida alla coppia Piccoli-Krstovic. Sugli esterni Oudin e Dorgu. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD