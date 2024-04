Succede tutto negli ultimi dieci minuti tra Salernitana e Fiorentina con la Viola capace di sbloccare all'80' con il colpo di testa del neo entrato Kouamé un match giocato senza particolare brillantezza. A chiuderla ci pensa poi Ikoné in contropiede sull'assist di Mandragora. Toscani che tornano a vincere in campionato dopo il 2-1 al Franchi contro la Lazio dello scorso 26 febbraio. Sempre più vicina l'aritmetica retrocessione per la Salernitana

LA CLASSIFICA - LE PAGELLE