Finisce 0-0 fra i fischi dei tifosi del Torino il match fra i granata e il Frosinone. Buon punto per la squadra di Di Francesco sulla strada per la salvezza. Tanto agonismo ma poche palle gol. Zapata ha sprecato una grossa occasione nel primo tempo per il Torino, nella ripresa Cheddira ha mancato il colpo del ko per gli ospiti. Il Frosinone aggancia l'Udinese a quota 28, il Torino sale a 46 ma resta lontano dall'Europa