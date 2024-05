Alla Unipol Arena va in scena una importante sfida salvezza tra Cagliari e Lecce. Ranieri ha un unico dubbio che riguarda l'attacco: Lapadula o Shomurodov. Gotti deve scegliere due centrocampisti: in ballottaggio Rafia e Gonzalez da una parte e dall'altra Oudin e Alqvist. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.