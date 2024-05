La sfida della Unipol Domus tra Cagliari e Lecce apre la domenica di Serie A. Ranieri opta per la difesa a 4 e in avanti schiera Lapadula, supportato da Luvumbo e Gaetano. Gotti conferma il suo 4-4-2, con la coppia Piccoli-Krstovic in attacco. Al quarto d'ora annullato il vantaggio di Deiola per un tocco di mano. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD