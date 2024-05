Partita ricca di gol quella tra Milan e Genoa, conclusa sul risultato di 3-3. Migliore in campo Florenzi, autore della prima rete dei rossoneri. Tante insufficienze per la squadra di Pioli, mentre nel Genoa ottimi voti per Ekuban e Retegui. Le pagelle di Federico Botti

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY