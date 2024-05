Turnover per Gasperini atteso dalla semifinale di ritorno col Marsiglia in Europa League. Cambia il tridente con Touré accompagnato da Lookman e Miranchuk, fasce olandesi con Hateboer e Bakker. Colantuono risponde con Ikwuemesi rifornito da Tchaouna e Candreva, out lo squalificato Pierozzi: c'è Manolas. Diretta alle 18 su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

È già iniziato il mese decisivo in casa Atalanta, squadra ancora in corsa su tutti i fronti per un maggio che può diventare memorabile. Già ammessa alla finale di Coppa Italia contro la Juventus il prossimo 15 maggio, la squadra di Gasperini attende la semifinale di ritorno a Bergamo in Europa League (1-1 a Marsiglia) e insegue un posto diretto per la prossima Champions attraverso il campionato. Lo farà all'Arechi, stadio della Salernitana ultima e già retrocessa, che nel girone di ritorno ha raccolto solo tre punti senza mai vincere.