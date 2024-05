Il Frosinone ottiene tre punti preziosissimi in ottica salvezza, vincendo di misura sul campo del Monza. Il gol decisivo arriva in avvio, quando Cheddira appoggia di testa in rete il cross di Harroui. Padroni di casa pericolosi col palo di Colpani, un legno anche tra i ciociari nella ripresa con Soulé. Gli ospiti salgono a 35 punti, il Monza resta senza successi da oltre due mesi

