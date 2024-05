Finale con grandi emozioni nella sfida salvezza tra Empoli e Udinese. Niang porta in vantaggio gli ospiti al minuto 90 su rigore, poi risponde Samardzic sempre dal dischetto al 104'. Ultima giornata decisiva per determinare la squadra che raggiungerà Sassuolo e Salernitana in Serie B: la squadra di Cannavaro sale a quota 34, mantenendo un punto di vantaggio su quella di Nicola