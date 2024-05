Fondamentale scontro diretto per la salvezza al Mapei. Il Sassuolo deve assolutamente vincere per continuare a sperare. Ballardini conferma la difesa a 3, ma inserendo Tressoldi. A centrocampo Missori e Racic, davanti ancora Pinamonti-Laurienté. Ranieri ritrova Augello e Gaetano sulla trequarti. in attacco Lapadula, preferito a Luvumbo, con Shomurodov. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD