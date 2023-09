Termina 0-0 il lunch match della 4^ giornata di Serie A. Un punto a testa per Cagliari e Udinese, con i padroni di casa che hanno avuto l'occasione principale della sfida: il palo colpito da Luvumbo prima dell'intervallo. Almeno quattro tentativi a vuoto per Deiola, ma nel finale Radunovic ha salvato i suoi sulla chance per Lucca. Rosso nel finale a Wieteska, le due squadre restano senza vittorie

CLASSIFICA - PAGELLE