Sono molti gli ex in campo. Dal 1' giocano Turati e Marchizza nel Frosinone, acquistati in estate dai neroverdi, mentre nel Sassuolo ci sono Boloca e Pinamonti: quest'ultimo ha giocato in A con i gialloblù nella stagione 2018/2019, segnando 5 gol in campionato. Il primo è stato protagonista della promozione ciociara dello scorso anno assieme all'attaccante Samuele Mulattieri, 12 gol prima del trasferimento in Emilia via Inter. Non c'è per infortunio un altro ex, Harroui, arrivato sempre in estate al Frsoinone dal Sassuolo