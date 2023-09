Roma-Empoli 7-0: video, gol e highlights

Serie A

L'Inter vince nettamente il derby e resta a punteggio pieno a +2 sulla Juventus, che batte la Lazio. I bianconeri scavalcano il Milan, al primo stop in campionato. Pari in rimonta del Napoli con il Genoa. Un punto a testa per Cagliari e Udinese, ancora senza successi. Frosinone e Lecce si confermano le sorprese di questo inizio di stagione. La Fiorentina batte l'Atalanta e la scavalca. Primo successo della Roma, che schianta l'Empoli: toscani ancora a 0 punti. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A