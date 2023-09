Seconda vittoria consecutiva in casa per il Frosinone. L'ex Di Francesco rimonta il Sassuolo 4-2 nonostante la doppietta di Pinamonti nei primi 24 minuti. Nel recupero del primo tempo Cheddira si guadagna e trasforma il rigore che dà speranza, nella ripresa capitan Mazzitelli diventa l'eroe di giornata con la doppietta che ribalta il match. In un finale dalle tante occasioni da una parte e dall'altra, prima Turati blinda il vantaggio e poi in contropiede Lirola festeggia con un gol l'esordio con la nuova maglia