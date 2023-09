Out Coulibaly, dubbi a centrocampo e attacco

"Alla fine della partita voglio vedere i miei giocatori che hanno la lingua da fuori come fosse una cravatta", concetto chiaro da parte di Sousa per una Salernitana chiamata al riscatto dopo il ko interno contro il Torino. "Abbiamo calciatori di diciotto nazionalità diverse e dobbiamo portare tutti in una mentalità comune" ha aggiunto il portoghese che ha poi chiamato a raccolta i tifosi in un momento così delicato: "I nostri tifosi sono un valore aggiunto e rappresentano la nostra anima, Abbiamo bisogno di questa sinergia per battere una squadra in salute che può creare diverse difficoltà". Solito 3-4-2-1 per Paulo Sousa che ha diversi dubbi da sciogliere per la sfida al Frosinone. Se in difesa le scelte sembrano essere fatte, con Lovato, Pirola e Gyomber davanti a Ochoa, a centrocampo la situazione è diversa. In 4 per due maglie, considerando l'assenza di Coulibaly e che il solo Legowski è al momento certo della titolarità, oltre a Mazzocchi e Bradaric sugli esterni: Maggiore (reduce da infortunio), Martegani (che potrebbe però giocare più avanti) e Bohinen (deludente nello 0-3 per mano del Torino). Anche in attacco dubbi per Sousa. Candreva partirà dall'inizio, mentre è ballottaggio tra Cabral e Kastanos per affiancare l'ex Inter sulla trequarti, con il secondo in leggero vantaggio. Davanti spazio a Botheim, con la possibile convocazione di Dia almeno per la panchina.

SALERNITANA (3-4-2-1), probabile formazione: Ochoa; Lovato, Pirola, Gyomber; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All, Sousa