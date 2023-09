Si ferma Scamacca, per lui problema al flessore. Tre mesi out Caldara per il Milan dopo l'operazione alla caviglia destra. Problemi alla caviglia anche per Ivan Ilic al Torino, con Juric che perde pure Vojvoda. Nella Salernitana oltre a Dia mancherà anche Lassana Coulibaly per una frattura al naso. Si ferma Harroui, uno dei giocatori più in forma del Frosinone che per una microfrattura ha saltato la sfida da ex contro il Sassuolo. Ecco la situazione squadra per squadra