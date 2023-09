Durissima sconfitta a Marassi per i giallorossi, battuti 4-1 e ora quintultimi in classifica dopo il sorpasso del Genoa. In avvio primo gol in campionato di Gudmundsson, a segno al 5' su assist dell'ex Strootman. Ci pensa Cristante di testa su invito di Spinazzola. Prima dell'intervallo non sbaglia Retegui. Annullato per fuorigioco il pareggio di Lukaku, lo sfiora anche Dybala ma Thorsby e Messias vanno a segno per il poker finale

PAGELLE - CLASSIFICA