Dopo aver battuto la Juventus, il Sassuolo stende anche l'Inter, infliggendole il primo ko stagionale. Nerazzurri avanti con Dumfries poco prima dell'intervallo, nella ripresa Berardi la ribalta in 9' con un assist (per Bajrami) e con un gol bellissimo dal limite dell'area. Inter raggiunta in vetta alla classifica dal Milan

