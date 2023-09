Dopo il pareggio casalingo contro il Monza, la Lazio va a caccia di una vittoria scaccia crisi per risollevare la sua classifica in campionato. La formazione di Sarri ospita il Torino. In campo vecino dal 1', in attacco solito tridente con Anderson, Immobile e Zaccagni. Juric con Zapata e Sanabria, Ricci a centrocampo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

