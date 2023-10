E' stata una partita bloccata a Bergamo, terminata 0-0 e con un punto a testa per Gasperini e Allegri. Pochissime le chance nel primo tempo. Nella ripresa subito un'occasione per Chiesa. La migliore chance per Muriel che colpisce una traversa su punizione, complice la grande parata di Szczesny. Nel finale doppio squillo di Koopmeiners, ma senza trovare la via del gol

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE