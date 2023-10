Formazione inedita per l'allenatore del Frosinone, anche lui alle prese con diverse indisponibilità. Kaio Jorge, Gelli, Harroui e Lirola sono out, mentre Garritano, inizialmente non convocato, recupera solo per la panchina. Di Francesco opta per uno schieramento a specchio, con Monterisi tra i centrali e Oyono-Marchizza sugli esterni. Baez preferito ancora a Caso, mentre la grande sorpresa è la scelta del centravanti: dentro Cuni invece di Cheddira