Ruslan Malinovskyi ha partecipato attivamente a cinque gol contro l’Udinese in Serie A (due gol e tre assist), suo primato personale contro una singola avversaria nella competizione; tuttavia, il giocatore ucraino non segna dal 21 agosto 2022 in Serie A (vs Milan) e da allora ha solo fornito un assist in 17 presenze.