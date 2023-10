L'allenatore del Bologna nel pre-partita a Sky: "Abbiamo già superato quanto successo a Monza, ci siamo preparati bene. Servirà il solito Bologna, che difende bene e che deve migliorare negli ultimi 20 metri. Orsolini sta bene, vedremo anche cosa fare a gara in corso. I ragazzi sono pronti per una grandissima partita. Solo 3 gol segnati finora? Ne abbiamo subiti 4 gol, siamo secondi in Europa in questa classifica. Dobbiamo aiutare i nostri attaccanti, che sono i primi a fare la fase difensiva"