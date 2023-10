I rossoblù ritrovano la vittoria al Dall'Ara nel segno di Orsolini: 3-0 all'Empoli dopo tre 0-0 consecutivi. Subito impegnato Skorupski, che risponde su Ebuehi e Caputo. Bravo anche Berisha su Ndoye. Orsolini si sblocca e firma il vantaggio, poi palo di Maleh e gol annullato a Caputo per fuorigioco. Zirkzee si divora il 2-0, lo trova nella ripresa Orsolini per la doppietta che diventa tris in pieno recupero

