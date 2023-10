Genoa beffato al 91’ da un’autorete, dopo una gara in cui Gudmundsson è il protagonista assoluto: doppietta e un altro gol annullato. L’islandese sblocca dopo un errore di Silvestri, che sbaglia il rinvio, l’Udinese trova il pari provvisorio con il primo gol in A di Lucca, ma ancora Gudmundsson va a segno. In pieno recupero, l’autogol di Matturro evita il terzo ko di fila a un’Udinese ancora a caccia della prima vittoria in campionato

CLASSIFICA