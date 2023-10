Vince il Frosinone dei giovani di Di Francesco. 2-1 sul Verona in casa firmato, nel recupero del primo tempo, dall'esordiente brasiliano ex Real Madrid Reinier, che ha raccolto la respinta del palo su tiro di Cheddira e, nella ripresa da Soulè di testa su assist di Marchizza. Lo stesso Soulè ha colpito anche due pali. Per il Verona nel recupero l'inutile rete di Djuric che fa ritrovare il gol alla squadra di Baroni dopo quattro partite