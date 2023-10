Cambia il ranking Uefa al termine della seconda giornata delle coppe europee: l'Inter resta ottava ma più vicina al Manchester United che la precede. Roma in top 10: agganciato il Siviglia. Napoli appena fuori dalle migliori 15. Il Milan guadagna due posizioni, tre per Lazio e Atalanta e ben quattro per la Fiorentina. Ecco come sono messe le italiane e le prime 20 posizioni in assoluto