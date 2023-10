Il Milan porta a casa un successo importantissimo, batte il Genoa 1-0 con gol di Pulisic e vola in vetta alla classifica. Succede tutto nel finale. L'americano segna il vantaggio rossonero, Maignan viene espulso per fallo su Ekuban, Giroud va in porta e salva in un paio di cirostanze la porta rossonera. Espulso anche Martinez, ma la squadra di Pioli porta a casa una vittoria preziosissima