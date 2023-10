Tre punti pesantissimi a Marassi per la squadra di Pioli, che vince 1-0 all'87' e vola in vetta a +2 sull'Inter. Decisivo il gol del subentrato Pulisic, MVP in una partita dove deludono Malinovskyi, Theo, Chukwueze e Okafor. Bene Dragusin e Reijnders. I migliori e i peggiori del match: ecco tutti i voti di Andrea Marinozzi

