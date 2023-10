Il Bologna rimonta da 2-0 a 2-2 l'Inter in una partita dalle mille emozioni. Pronti e via segna Acerbi da azione da corner, meno di due minuti dopo capolavoro di Lautaro da fuori per il 2-0 (al 13'). Proprio di Lautaro il fallo da rigore - realizzato da Orsolini - che riporta nel match il Bologna al 19'. A inizio ripresa arriva il pari di Zirkzee che completa la rimonta e fissa il risultato sul pari. Inzaghi a quota 19 punti in classifica può essere sorpassato dal Milan (in campo stasera a Genova su Sky)