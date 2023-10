Una grande Fiorentina vince al Maradona e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica. Apre Brekalo, poco prima dell’intervallo Osimhen pareggia su rigore. Nella ripresa Bonaventura sale in cattedra e festeggia la convocazione in Nazionale trovando il gol del 2-1 e avviando l’azione del 3-1 finale, di Nico Gonzalez, nel recupero. Per il Napoli secondo ko in casa in campionato e seconda sconfitta di fila al Maradona nel giro di pochi giorni, dopo quella in Champions contro il Real Madrid

