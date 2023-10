Vittoria meritata anche se sofferta nel finale per il Bologna che supera in classifica il Frosinone e guarda alla zona Europa. Due reti nel primo tempo per la squadra di Thiago Motta, prima con Ferguson che in area ha raccolto un assist di Saelemaekers e poi con De SIlvestri che di testa da fuori area ha sorpreso Turati che aveva respinto con i pugni non benissimo. Di Soulè su rigore il gol del Frosinone che nel finale, dopo l'espusione di Mazzitelli, ha avuto con Marchizza la palla del possibile 2-2