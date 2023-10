Scelte obbligate per Allegri in difesa: out Danilo e Alex Sandro, giocano Gatti-Bremer-Rugani. La vera sorpresa è in attacco: partono in panchina sia Vlahovic che Chiesa (recuperato e convocato), possibili carte importanti a gara in corso. Dal 1', quindi, c'è Kean al fianco di Milik. Sulle fasce Weah e Kostic. In mezzo al campo, McKennie, Locatelli e Rabiot, questa sera per la prima volta capitano