L'allenatore della Roma nel pre-partita: "Llorente non ha ancora 90 minuti, sarebbe un rischio iniziare con lui. Avevo detto che era a disposizione: significa avere un difensore in panchina che non c'era nella partita precedente. Potrebbe essere titolare giovedì". Su Bove: "Mi piace che lo guardiamo come un ragazzo già maturo. Ha già fatto tanti minuti, non è una sorpresa, capisce bene le dinamiche della partita. E poi ha capacità fisiche e mentali importanti". E l’impatto di Lukaku: "Ha sempre segnato in carriera, ha il gol nella sua natura. Noi non siamo molto veloci, avere Romelu offensivamente ci dà una profondità maggiore. L'avevo conosciuto bambino al Chelsea, oggi è un uomo con grande stabilità psicologica. È arrivato da poco ma diventa una personalità forte"