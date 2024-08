Probabili formazioni di Empoli-Monza

Empoli-Monza si gioca sabato alle 20.45, curiosamente, senza i due nuovi allenatori in panchina, entrambi in tribuna per scontare vecchie squalifiche. Per D'Aversa c'è Esposito sulla trequarti, mentre Henderson in pole per una maglia da interno. Nesta con qualche ballottaggio, soprattutto davanti, dove Petagna è insidiato da due compagni di reparto ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Anche con Empoli-Monza parte la nuova stagione di Serie A. Dopo il calcio d'inizio del campionato alle 18.30 con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, toccherà al match del Castellani proseguire il primo sabato di campionato, con calcio d'inizio alle 20.45, in contemporanea a Milan-Torino. Due nuovi allenatori, da una parte Alessandro Nesta, dall'altra D'Aversa anche se, curiosamente, nessuno dei due sarà in panchina. Nesta deve infatti scontare l'ultima di due giornate di squalifica che arrivano da B dello scorso anno quando guidava la Reggiana. D'Aversa, ugualmente, sarà in tribuna per scontare il primo di quattro turni di stop inflitti dopo la testata ad Henry durante il match tra il suo Lecce e il Verona dello scorso marzo, gesto che gli costò anche l'esonero.

Empoli, Esposito sulla trequarti "Dispiace fare l'esordio in un nuovo club in tribuna - ha detto l'allenatore -. Ma lo sapevo e seguirò i ragazzi dagli spalti. Quello che conta alla fine è il lavoro che facciamo in campo durante la settimana". In difesa è recuperato Walukiewicz (con Cacace in panchina), Fazzini è pronto ad agire sulla trequarti in compagnia di Esposito, mentre Henderson in pole per una maglia da interno. EMPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henerson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa

Monza, qualche ballottaggio per Nesta "Domani ci sarà un po' di adrenalina ma l'ho sempre avuta, anche in Serie B. Sicuramente è un passo importante per me. Alleno da sei anni ma domani per me è l'esordio in Serie A, anche se sono squalificato quindi non è proprio l'esordio sulla panchina ma vedremo la prossima" - sono state le parole dell'ex difensore. Senza più Di Gregorio, tra i pali è ballottaggio Pizzignacco e Sorrentino, come tra Caldirola e Carboni dietro. Bondo in vantaggio su Sensi. Davanti out Djuric: Petagna può essere il candidato numero uno ma occhio a Mota e Caprari. MONZA (3-5-2) probabile formazione: Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Petagna. All. Nesta