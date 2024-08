Due gol bellissimi decidono l'1-1 di Parma e Fiorentina all'esordio in questo campionato. Nel primo tempo la sblocca Man che con il sinistro, su assist di Bonny, la piazza sul secondo palo battendo un incolpevole Terracciano. Altrettanto pregevole il mancino di Biraghi che nella ripresa, al 75', ristabilisce la parità con una punizione dal lato corto dell'area di rigore. Viola in 10 dall'83' per via del doppio giallo a Pongracic, ma gli emiliani sprecano con Cyprien l'occasione del 2-1 allo scadere

