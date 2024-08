In attesa delle formazioni ufficiali di Genoa-Inter: Inzaghi ripartirà dalla coppia Lautaro-Thuram, mentre in difesa Bisseck è in vantaggio su Pavard. Out Zielinski e De Vrij. Gilardino dovrebbe affidarsi a Messias-Vitinha in attacco, non è convocato Pinamonti, ultimo acquisto del calciomercato. In porta probabile esordio con la maglia rossoblù per Gollini