Partita senza enormi emozioni: al Castellani finisce 0-0 tra Empoli-Monza. Un punto a testa per D’Aversa e Nesta. Per i toscani l’occasione più importante è quella di Colombo che calcia col sinistro ma manda il pallone sopra la traversa. Nei biancorossi, la chance più ghiotta è di Caldirola che sugli spioventi di corner si ritrova palla in area ma colpisce male di sinistro