Partenza lanciata del Parma che si rende pericoloso con Bonny. Al secondo affondo la squadra di Pecchia passa con Delprato che di testa batte Di Gregorio su assist di Balogh. McKennie trova la rete del pareggio ma il Parma passa ancora grazie a Sohm. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ATALANTA-MONZA LIVE