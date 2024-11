Tre punti d'oro per la squadra di Italiano, che la spunta nel finale e ritrova la vittoria al Dall'Ara a distanza di 7 mesi. In avvio ci prova Castro, annullato il gol di Rafia per fallo di Dorgu su Lucumì. Prima dell'intervallo Freuler spreca il vantaggio, bravo Falcone ancora su Castro. Nella ripresa chance per Miranda e Dallinga, si rivede in campo Ferguson dopo il lungo infortunio. La decide all'85' Orsolini di testa su cross di Miranda

PAGELLE - CLASSIFICA