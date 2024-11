La Lazio non si ferma più. I biancocelesti vincono anche in casa del Monza per 1-0. A deciderla al 36' è il capitano Zaccagni che batte Turati con un destro a giro. Con questa vittoria, la squadra di Baroni ottiene la 4^ vittoria consecutiva e sale a 25 punti in classifica. Terzo ko di fila, invece, per il Monza di Nesta, ultimo a pari punti con il Venezia

