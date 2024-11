Il Bologna fa festa in un Olimpico che fischia i giallorossi al termine dell'ennesima sconfitta in campionato. Castro la sblocca, El Shaarawy trova il pari ma è immediato il gol di Orsolini che riporta avanti i rossoblù. Karlsson trova il suo primo gol in A e arrotonda, bella ma inutile la seconda rete di El Shaarawy

JURIC ESONERATO: LE NEWS LIVE