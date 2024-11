Il primo dei tre gol di Edoardo Bove in Serie A è arrivato in una sfida casalinga contro l’Hellas Verona (2-2, 19 febbraio 2022); il classe 2002 ha partecipato a tre reti in nove presenze in questo torneo (un gol, due assist), prendendo parte ad un solo gol in meno rispetto a quelli nelle precedenti 65 gare giocate in Serie A