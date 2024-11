La domenica di Serie A si apre con il 2-1 in rimonta dell'Atalanta sull'Udinese che vale il sesto successo consecutivo in campionato per i bergamaschi, saliti a 25 punti. Dopo il vantaggio friulano, prima dell'intervallo, con il mancino da fuori di Kamara, la squadra di Gasperini cambia marcia nella ripresa: il destro di Pasalic vale il pari, poi su cross di Bellanova arriva l'autorete di Touré che regala tre punti alla Dea

PAGELLE - CLASSIFICA