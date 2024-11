Dennis Man è il giocatore del Parma che ha preso parte a più gol in questa Serie A (cinque, frutto di tre gol e due assist); dopo il passaggio vincente contro la Juventus nell’ultima presenza fuori casa nel torneo, il classe ’98 potrebbe essere coinvolto in una rete per due gare esterne di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2021 (gol vs Benevento e Cagliari in quel caso). I NUMERI DI MAN