Il Cagliari è rimasto senza segnare in quattro dei sei match interni disputati nella Serie A 24/25, incluso il più recente (2-0 vs Bologna) realizzando solo quattro reti in questo parziale; in generale, solo l’Empoli ha sia registrato più incontri interni senza trovare la via della rete (cinque) che ha segnato meno reti (zero) dei rossoblù in casa in questo torneo.