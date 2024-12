Tutte le quattro sconfitte della Lazio in questo campionato sono arrivate in trasferta, compresa la più recente, contro il Parma per 3-1 al Tardini; in generale tuttavia, i biancocelesti hanno trovato il successo in due delle ultime tre gare esterne (fa eccezione proprio il ko contro i Ducali), tante vittorie quante nelle precedenti otto partite fuori casa nel torneo (2 pareggi, 4 sconfitte).