Nella bufera del "Penzo" termina in parità il match tra Venezia e Como, fortemente condizionato dalla pioggia e dalle raffiche di vento. A sbloccare il risultato è la squadra di Di Francesco, che al 16' passa in vantaggio con Nicolussi Caviglia. Nella ripresa il Como la ribalta in 7 minuti, prima con l'autogol di Candela e poi con il gol di Belotti. Al 69' il gol olimpico di Oristanio direttamente dal calcio d'angolo fissa il risultato sul 2-2 finale

