L'Empoli torna a vincere e batte al Bentegodi 4-1 il Verona. Succede tutto nel primo tempo: la squadra di D'Aversa la sblocca al 16' con Esposito che quattro minuti dopo mette a segno la sua prima doppietta in Serie A. Prima gioia in campionato, invece, per Cacace che sigla il 3-0 al 32'. Il Verona prova a reagire con Tengstedt, ma a chiudere la partita è il sinistro di Colombo al 42'. Per Zanetti arriva il quarto ko di fila. L'Empoli, invece, torna al successo dopo tre partite

